Negli Stati Uniti è in corso da tempo una protesta da parte delle calciatrici nei confronti della USSF (Federcalcio USA) per ottenere la parità di stipendio rispetto ai colleghi uomini. Ancora la lotta è in corso: come spiega USA Today, la Federazione giustifica tale gap salariale in virtù della differenza tra i contratti collettivi femminile e maschile. Tuttavia, un importante segnale arriva da uno sponsor: l'azienda Clif Bar & Company ha deciso di pagare 31.250 dollari a ciascuna giocatrice che farà parte della rosa della nazionale ai Mondiali francesi di quest'estate. Una cifra che dovrebbe colmare il divario tra i bonus percepiti dai giocatori della nazionale maschile e quelli percepiti dalle loro colleghe.