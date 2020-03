Disposto a tutto pur di fermare Cristiano Ronaldo. Gary Neville, ex allenatore del Valencia, nel 2015 affrontare il Real Madrid di CR7 e, a Goal.com, rivela un retroscena: "In quella partita rischiammo di vincere, fu una serata incredibile. Ricordo la nostra tattica di lasciare l’erba alta e non irrigare il campo prima del fischio d’inizio, in modo che la palla non viaggiasse velocemente. Il nostro obiettivo era sfavorire Ronaldo e Bale. Era come giocare il campo di un contadino. Prima della partita Cristiano venne da me e mi disse: ‘E’ una vergogna, dovete tagliare l’erba del campo’. Ma io gli risposi che non c’era alcuna possibilità che ciò avvenisse".