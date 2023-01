Alla riunione con #DAZN è stata confermata la disponibilità dell’azienda a investire per migliorare il servizio, a collocare una struttura tecnico operativa in Italia e a rimborsare direttamente tutti gli utenti che hanno avuto un disservizio. pic.twitter.com/xAcugAbL2q — Adolfo Urso (@adolfo_urso) January 10, 2023

L'incontro con il Governo, il Ministro Abodi e l'AgCom con i vertici diin seguito ai disservizi avuti dall'emittente OTT nella giornata del 4 gennaio e soprattutto in occasione diè iniziato alle 14.30 ed ha portato a novità importanti per il futuro dello streaming del calcio in Italia.Nonostante Dazn abbia ribadito che i disservizi sono stati causati non da sé, ma da un partner esterno, l'emittente si è impegnata a risarcire gli abbonati in maniera autonoma e immediata anche senza richiesta degli utenti. Le modalità saranno comunicate via mail, come spiegato in una nota:da ciascun cliente oppure mediante rilascio di voucher. La procedura di rimborso sarà attivata già a partire da questa settimana e sarà completata entro l’inizio di febbraio".Il presidente della Lega Serie A,si è detto soddisfatto dell'incontro: "È stato utile e fruttuoso. Dazn ha confermato ulteriori impegni per migliorare il servizio e sposterà in Italia una centrale organizzativa del network per una risposta sempre più immediata a qualsiasi tipo di problema. Saranno indennizzati gli utenti del malfunzionamento come prevede la delibera Agcom".Il Ministro Urso ha poi confermato gli investimenti nelle infrastrutture: "Alla riunione con DAZN è stata confermata la disponibilità dell’azienda a investire per migliorare il servizio, a collocare una struttura tecnico operativa in Italia e a rimborsare direttamente tutti gli utenti che hanno avuto un disservizio".