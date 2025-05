Kean segna e fa il "griddy" in faccia a Holm, che gli ricorda i trofei con Atalanta e Bologna: dove nasce il dissing

Getty Images

, fin dall'anno scorso. Se ne sono accorti tutti i presenti allo stadio Artemio Franchi di Firenze in occasione di Fiorentina-Bologna 3-2: dopo la rete decisiva,, che ha sorriso amaro.Per quale motivo Kean ha provocato Holm in questo modo?, per poi ripetere la scena un mese più tardi, per celebrare la sua rete nel 2-2 in casa dell'Inter.

La vendetta di Kean è arrivata al ritorno, ma ha avuto degli strascichi.. Un modo per ricordare a Kean che ultimamente i trofei li alza lui, anche se la bacheca del bomber, va detto, è di gran lunga migliore.