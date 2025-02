Divario notevole, ma quest'anno il derby l'Inter non lo vince mai. E al Milan resta l'amaro in bocca

Redazione Calciomercato

Senza un solo motivo, senza un unico perché.Basta dare uno sguardo alla classifica per evidenziare punti e divario netti, evidenti. In teoria non doveva esserci storia all’andata, in Supercoppa e anche stavolta. In pratica, il pronostico è stato rovesciato tre volte su tre. Due volte su tre invece il risultato previsto., visto che l’Inter ha agguantato il gol tre minuti oltre il 90' e ad appena due dallo scadere del recupero.

Questa la cronaca, poi il commento. Che merita una premessa: tutti i risultati sono “meritati” e “giusti”. Quindi anche questo lo è. A maggior ragione considerando che poi, per come è maturato l’esito finale,. Addirittura tre, con Bisseck, Thuram e Dumfries.. Invece Inzaghi l’ha messo in campo e... Sulle altre sostituzioni (anche Leao) si può discutere all’infinito, anche con il famoso e utilissimo “senno di poi”.

Reijnders e De Vrij sono i due olandesi che firmano i gol che restano in questo pareggio che passerà alla storia dei derby. Ripensando ai pronostici prima del via: