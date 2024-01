Diversi club inglesi interessati a Gimenez

Le prestazioni eccellenti di Santiago Gimenez, attaccante messicano del Feyenoord, hanno acceso l'interesse di diversi club, specialmente in Premier League. Riporta Football Insider che Arsenal e Tottenham sono intenzionate ad acquistare il calciatore ma anche il West Ham. Tuttavia il club olandese non sarebbe intenzionato a privarsi della propria stella a metà stagione. In questa stagione l'attaccante ha siglato 19 reti e fornito 4 assist in 17 presenze in campionato, oltre ad aver siglato altre 2 reti in Champions League. Il messicano ha un contratto fino al 2027.