Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri stratosferici! I Mondiali di nuoto di Gwangju si tingono di azzurro, ancora di più. Dopo l'oro di ieri di Simona Quadarella nei 1.500 stile libero, oggi è il turno della Divina, che vince, a 31 anni, l'oro Mondiale in quella che è la specialità della casa: i 200 metri stile libero. Classica partenza lenta, poi si scatena nelle ultime due vasche e fa sua la medaglia più ambita e desiderata. Sesto oro Mondiale, quarto nei 200 sl, decimo titolo complessivo nella competizione iridata, col cronometro che si ferma a ​1’54″22. E' nella storia!



ORO GREG! - Prima di Federica Pellegrini, ci ha pensato Paltrinieri a regalare un altro oro, con record europeo: negli 800 stile libero, chiude davanti a tutti a ​7’39″37, firmando il record europeo. Secondo ​Christiansen, che ha visto l'italiano volare dai 500 metri in poi. Delusione per Detti, campione in carica che finisce sesto. Ma è una grande giornata per il nuoto azzurro.