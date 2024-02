Italia Under 19, Djankpata si presenta: 'L'Azzurro un onore. No a Brescia e Atalanta. Tifo Juve, idoli Pirlo e Pogba'

Halid Djankpata, centrocampista classe 2005 dell'Everton, è alla prima convocazione nell'Italia Under 19. Nato in Togo, cresciuto in Italia è oggi in rampa di lancio in Inghilterra con l'Under 21 dei Toffees. Intervistato dal sito ufficiale della Figc si è così presentato in vista dei prossimi impegni degli Azzurrini di Corradi.



"Sono felicissimo di essere qui. Quando è arrivata la convocazione, non potevo crederci: è un sogno che si avvera. Il mio periodo in Italia? Ho dei ricordi bellissimi: in Italia stavo benissimo. Dissi di no a Brescia e Atalanta a causa della distanza da casa. Il trasferimento in Inghilterra? Inizialmente non l'ho presa bene, ma, pian piano, mi sono adattato, così come i miei fratelli (Moubarak, Tawab, Rayane e Raida, ndr). Alla fine scelsi i Toffees perché, oltre ad essere affascinato dalla loro storia, mi hanno presentato il progetto che ho reputato più adatto a me. Idoli? Pirlo il mio preferito, poi Paul Pogba, sono tifoso juventino e lo reputo un top".