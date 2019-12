Due volte sotto, due volte capace di pareggiare e poi di vincere la partita in pieno recupero: l'Atalanta ritrova quel successo casalingo che mancava dallo scorso 27 ottobre e si impone per 3-2 su un ottimo Hellas Verona. Non basta ai gialloblù la doppietta di Di Carmine (il primo gol avviene con due palloni contemporaneamente in campo e scatena le polemiche dei nerazzurri), Malinovskyi, Muriel e Djimsiti fanno godere Gasperini.