Il sogno di Novak Djokovic svanisce all'ultima sfida, alla partita numero 28: arrivato a una sola vittoria dal sogno del Grande Slam, un'impresa che regala l'immortalità nel tennis, il campione croato ha perso in modo fragoroso contro Medvedev, che ha così conquistato gli Us Open. Il match non ha avuto storia, il russo - numero 2 del mondo proprio dopo Djokovic - se lo è aggiudicato con un nettissimo 6-4 6-4 6-4. Nemmeno il tifo del pubblico, tutto per Nole e anche scorretto, ha fermato Medvedev.



Djokovic aveva già vinto in questo 2021 gli Open d'Australia, il Roland Garros e Wimbledon, raggiungendo a 20 Slam sia Federer che Nadal. La partita di questa notte gli avrebbe permesso di superarli entrambi e di realizzare il Grande Slam, risultato centrato nella storia solo da Don Budge nel 1938 e da Rod Laver in due circostanze, nel 1962 e nel 1969. Invece Nole è sceso in campo nervoso e on è mai riuscito a mettere in pratica il suo gioco, soffocato anche da Medvedev il quale non ha avuto incertezze fino al match point sul 5-2, quando con due doppi falli consecutivi ha subito il primo break della partita. Ma è stata solo un'illusione: il russo ha ripreso a macinare gioco e Djokovic si è dovuto arrendere.