Appena una settimana fa si era guadagnato il titolo di "eroe" per ciò che aveva fatto sul fronte della guerra al. La suaa favore delle strutture sanitarie della Bergamasca, la zona più colpita e devastata d'Italia dal male, aveva commosso l'opinione pubblica. Ieri, nel corso di un suo intervento in Rete, lo stesso personaggio che si era esposto in maniera così sul piano della solidarietà umana ha sorpreso e meravigliato con una dichiarazione a dir poco controtendenza e di fatto oscurantista.". Queste le parole, peraltro molto chiare, pronunciate senza filtri dail trentaduenne serbo numero uno al mondo del tennis e modello indiscutibile di professionalità per tutti i ragazzini appassionati o praticanti di quello sport. Una dichiarazione che lascia stupiti e quasi senza parole in un momento in cui l'intera umanità sta facendo voti affinché gli scienziati riescano a trovare in laboratorio l'unica arma veramente letale per battere il coronavirus.Djokovic, dunque, svela al mondo pubblicamente una parte sconosciuta di se stesso la quale obbliga a leggerlo in maniera molto differente da quello che si è sempre mostrato sui campi da tennis ovvero una sorta di atleta perfetto e quasi un prodotto della robotica artificiale.disposto a troncare di netto la sua carriera pur di difendere il proprio credo ben poco illuminato.Djokovc ha due figli, Stefan e Tara, i quali visto il convincimento sanitario del babbo molto verosimilmente non sono mai stati vaccinati in vita loro e non lo sarebbero neppure in caso di profilassi anti-Covid 19.e di assumere decisioni anche contrarie al buon senso e alla ragione della scienza,Non moltissimi ma comunque troppi sono stati e sono ancora i "casi" di bambini e ragazzini morti perché i loro genitori hanno negato loro il sacro diritto alle vaccinazioni. Per non dire dei Testimoni di Geova e del loro rifiuto oscurantista alle trasfusioni ematiche.