contro il virus che sta decimando l’umanità (anche se ora il governo del Commonwealth chiede prove accettabili che giustifichino l'esenzione per entrare all'interno dei confini, altrimenti lo metterà su un volo di ritorno). La sua è stata una scelta consapevole fin da subito e portata avanti con minuziosa testardaggine. “Piuttosto smetto di giocare” aveva detto un anno fa. Poi, strada facendo, si è beccato il Covid e lo ha trasmesso a moglie e figli. Sono tutti guariti, ma lui non ha cambiato idea.Lo hanno fatto, invece, e i responsabili della Sanità australiana i quali prima avevano stabilito che il giocatore serbo non avrebbe potuto partecipare all’ATP se prima non si fosse sottoposto alla vaccinazione e che. I motivi che hanno spinto a questa bizzarra marcia indietro non sono stati resi noti.Una decisione molto imbarazzante. Al momento sono quasi sei milioni i morti per Covid nel mondo. Cifra destinata a raddoppiare se non verrà usata a tappeto e capillarmente l’arma del vaccino. Ma il problema sta proprio qui e va addirittura oltre il pensiero antiscientifico e medioevale dei negazionisti. I Paesi più poveri o meno ricchi del pianeta i vaccini non li hanno proprio se non in dosi ridicole perché anche in questo caso la storia è quella del pollo che non viene mai diviso equamente tra i commensali.Ebbene,. Il numero uno al mondo probabilmente, essendo un “umanoide” creato in laboratorio, non ne ha bisogno. Ma questo non significa che debba prendere a schiaffi, con un messaggio orribile, chi ha il diritto di vivere.