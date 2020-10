Filip Djuricic ha trovato con il Sassuolo la continuità di impiego e di prestazioni che a Genova, sponda Sampdoria, non aveva. Merito di De Zerbi e del suo calcio offensivo. Domani il trequartista serbo si ritroverà come avversario un suo ex allenatore, ossia quel Giampaolo che lo aveva avuto alla Sampdoria: "Con De Zerbi sono diversi, anche se magari non sembra. De Zerbi è più offensivo. Differenti sono soprattutto gli allenamenti: qui al Sassuolo alterniamo palla, possesso, finalizzazioni. Con Giampaolo c’era più tattica" ha raccontato a Tuttosport.



Con Giampaolo il feeling tecnico non è mai esploso, anche se i rapporti restano buoni: "Mi allenavo bene e, come caratteristiche, pensavo di essere adatto per il suo centrocampo a rombo. Lui mi vedeva come trequartista ma stavo quasi sempre in panchina. Non rientravo nelle sue idee, sono cose che succedono. Mi è dispiaciuto, anche perché mi piaceva molto la Sampdoria, però non abbiamo mai litigato e tuttora ci salutiamo sempre con grande rispetto. Alla fine volendo guardare il lato positivo è stata la mia fortuna. Visto che alla Sampdoria non giocavo, poi sono andato al Benevento e lì ho conosciuto De Zerbi"