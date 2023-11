, ex centrocampista di Sampdoria e Sassuolo ha concesso una lunga intervista a Tuttosport in cui ha parlato di Kostic, Vlahovic e di Lazar Samardzic, uomo mercato e perfetto per i bianconeri."Per noi serbi la Juve è sempre stata speciale. Dai tempi di Jugovic e Kovacevic nel nostro Paese abbiamo un occhio di riguardo per la Vecchia Signora. Adesso con Vlahovic e Kostic è diventata la nostra squadra italiana preferita, se a gennaio arriva pure Samardzic divento tifoso bianconero anch’io…" ."Il Napoli ha perso tanto e non si ripeterà. Vedo tre squadre in grado di conquistare il campionato: Inter, Milan e Juve. Una di loro mi ha colpito in particolare… La Juventus. Sta facendo molto meglio di quanto mi aspettassi. I bianconeri hanno una forte identità, sono solidi dietro e stanno crescendo sul piano del gioco. Col Verona hanno fatto una bella gara. In più puntano tanto sui giovani. Hanno fame e cattiveria agonistica come si è visto nel successo sul Milan. Sono sulla strada giusta per tornare a vincere".- "Con la Fiorentina è una partita speciale per Dusan, che se sta bene non ha rivali. Per me è il miglior attaccante della Serie A insieme con Lautaro Martinez. Vlahovic ha tutto: forza fisica, senso del gol, potenza quando calcia in porta. La Juve ha fatto la scelta giusta in estate nel puntare su di lui. Fa la differenza e può segnare tanto quest’anno, ne sono certo"."Ci conosciamo da quando eravamo piccoli. Sono 15 anni che giochiamo uno a fianco all’altro. Abbiamo fatto tutte le Nazionali giovanili insieme. La Serie A è diversa dalla Bundesliga, ma sta facendo bene. Filip mette sempre la squadra al primo posto. È un giocatore affidabile e di rendimento, aiuta tanto anche in fase difensiva. Quando c’è, si sente. Kostic è uno di quelli sui quali sai che puoi sempre contare e non ti deluderà mai"."Laki è davvero un grande giocatore. So che ha voglia e merita di fare il salto in una big. Per me è pronto: ha un talento incredibile. Samardzic ha una sorta di X factor dentro di sé. Quando entra in possesso del pallone è come se fosse 30 secondi avanti a tutti: vede l’assist e la giocata, dove gli altri non se la immaginano neanche... Nasce trequartista, ma ormai in pochi giocano con un giocatore dietro le punte. In Italia ha imparato a fare la mezzala molto bene a Udine, perciò non avrebbe problemi di adattamento nel modulo della Juventus. Con Samardzic la Juve diventa ancor più una candidata allo scudetto. In mezzo a tanti grandi giocatori può fare ancora meglio. Paradossalmente per uno come lui sarebbe molto più facile giocare nella Juve che nell’Udinese"."A chi me lo chiede, consiglio sempre di provare un’esperienza in Serie A perché è perfetta per noi serbi. Chi vedrei bene? Lucic della Stella Rossa mi piace molto e poi dico Cvetkovic, che gioca nel Čukarički, avversaria della Fiorentina in Conference League. È un 2007, ma ne sentirete parlare presto…".