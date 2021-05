Sessantuno milioni di euro per risarcire le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, dei costi sostenuti per i tamponi, strumento chiave per permettere il ritorno alle competizioni: lo prevede la bozza del DL Sostegni Bis. I club di Serie A hanno speso 10 milioni di euro, a cui si sommano gli 1,7 milioni delle società di LBA, la prima serie di basket. Sei milioni, invece, per le formazioni di serie B e 10 milioni quella delle 60 di serie C. Di 32 milioni la spesa per i campionati dilettanti di tutti gli sport.