Due grandi numeri 10 sempre protagonisti, dal campo al cinema. Al Festival di Cannes è stato presentato fuori concorso un documentario su Diego Armando Maradona ai tempi del Napoli tra droga e camorra, diretto da Asif Kapadia, lo stesso regista dei film su Ayrton Senna e Amy Winehouse (premio Oscar). El Pibe de oro argentino, 58 anni, non si è presentato ufficialmente per dei "problemi con un'operazione alla spalla". Il film uscirà in Italia a settembre. Il biografo Daniel Arcucci commenta: "Diego è sopravvissuto anche perché non c'erano i social, oggi sarebbe morto".



Intanto a Roma sono iniziate le riprese del docufilm sulla vita di Francesco Totti, tratto dall'autobiografia 'Un Capitano' scritta insieme al giornalista Paolo Condò e diretto dal regista Alex Infascelli, già vincitore di un David di Donatello. Inoltre nei prossimi mesi verrà realizzata anche una serie tv sempre sullo storico capitano giallorosso.