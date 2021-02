They're back, dopo nemmeno un mese. Ventisei giorni dopo il derby di coppa Italia, Milan e Inter tornano a sfidarsi. Lo fanno in una Stracittadina carica di tensione e dove la posta in palio profuma d'altri tempi. Lo fanno, inoltre, arrivando da due periodi leggermente diversi.. Ciò che resta uguale e accomuna le due formazioni, invece, è l'importanza dei loro leader., tanto differenti quanto fondamentali per Pioli e Conte.Che, alla vigilia, si sono schierati con i rispettivi bomber. "Tra i due mi tengo Ibra, tutta la vita" riecheggia da Milanello; "Lukaku a Sanremo come Ibra? C'è da cantare domani a San Siro" è invece ciò che emerge da Appiano.. Le statistiche parlano di sette derby giocati dallo svedese con la maglia del Milan: tre vittorie, quattro sconfitte e, compresa la doppietta dell'andata che mise il turbo ai rossoneri.. Doppia vittoria l'anno scorso, ko quest'anno in campionato ma successo in coppa Italia.. Episodi da campo, che hanno contribuito ad alzare adrenalina e tensione di un frame diventato murale fuori da San Siro.. L'augurio, allora, è che (anche) questa volta a parlare siano i gol. Solo i gol, in una sfida tra titani che torna, finalmente, a valere lo scudetto.