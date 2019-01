In Brasile prosegue la telenovela Dodò. Il terzino brasiliano della Sampdoria, che lo scorso gennaio si è accasato al Santos, ha quasi concluso il suo periodo di prestito oltreoceano. E la situazione resta piuttosto ingarbugliata. A breve infatti i bianconeri dovrebbero sottoporre all'entourage del giocatore un nuovo contratto, anche se attualmente la differenza tra le parti è molto significativa. L'ultima proposta del Santos era arrivata alla metà di quanto attualmente Dodò percepisce dai blucerchiati, che logicamente non vogliono più contribuire all'ingaggio.



La dirigenza di Corte Lambruschini aspetterà ancora qualche giorno, perchè come spiegato dallo stesso Walter Sabatini ai media brasiliani, "Ufficialmente non abbiamo concesso nessuna prelazione al Santos. Volendo, la Samp può trattare Dodò con altri club, ma nonostante ciò daremo precedenza al Santos". Se l'intesa tra il mancino e il club di San Paolo non dovesse arrivare, il Doria inizierà a rivolgersi alle altre pretendenti.



Il cartellino di Dodò, molto richiesto in Brasile (Flamengo, Corinthians e Cruzeiro), viene valutato tra gli 1,5 e i 2 milioni di euro. Secondo le ultime indiscrezioni, se il Santos e il calciatore non troveranno l'accordo l'ex Inter e Roma potrebbe rientrare in Italia, e per la precisione a Genova, già giovedì. Addirittura, la prossima settimana Dodò potrebbe tornare ad allenarsi agli ordini di Giampaolo in attesa di chiarimenti sul suo futuro.