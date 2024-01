Doig in chiusura al Marsiglia, cosa succede contro l'Empoli

Quella di oggi alle 18 contro l'Empoli potrebbe essere l'ultima partita di Josh Doig con la maglia del Verona. Anzi, dovrebbe: il trasferimento dell'esterno scozzese al Marsiglia è ormai a un passo, ai gialloblù andranno 6 milioni di euro bonus compresi, ai quali si aggiungerà una percentuale sulla futura rivendita. L'imminente addio però non dovrebbe avere conseguenze sulla titolarità di oggi: Doig è in vantaggio su Amione per partire dal primo minuto.