Kasper Dolberg giocherà nell'Anderlecht: l'ex prodigio dell'Ajax e del calcio danese è in procinto di trasferirsi in Belgio dalla Francia, dove ha vestito fino ad oggi la maglia del Nizza con prestiti a Siviglia e Hoffenheim. Le visite mediche sono state fissate a domani, mentre l'arrivo a Bruxelles è previsto già in serata.