Domani, cento anni fa, nasceva Gianni Agnelli. I media di tutto il mondo si preparano per ricordare e celebrare il personaggio che, più di ogni altro, marcò una traccia indelebile nello storia del Novecento. Anche la popolare trasmissione di Radio 2 e Rai Play “Radio anch’io” condotta da Giorgio Zanchini e Nicole Ramadori domani mattina, dalle ore 9 in avanti, aprirà una finestra in diretta per parlare dell’Avvocato e della sua vita di imprenditore e di uomo. A raccontare di lui e delle esperienze anche minimaliste e meno conosciute dal pubblico ci saranno il nostro Marco Bernardini, che come giornalista e scrittore, ebbe una frequentazione con Gianni Agnelli molto stretta culminata con il libro “Edoardo senza corona e senza scorta” per narrare il difficile rapporto tra padre e figlio e Albero Mazzuca autore, insieme a Giancarlo, dell’opera letteraria “Gianni Agnelli in bianconero” fresca di stampa per l’editore Baldini & Castoldi.