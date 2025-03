Domani Germania-Italia, Spalletti: "Se avremo lo stesso atteggiamento, il risultato sarà diverso"

AFP via Getty Images

, ct della, parla ai microfoni di Vivo Azzurro TV alla vigilia del match frain programma domani sera al ‘Signal Iduna Park’ di Dortmund, (ore 20.45, diretta su Rai 1 – arbitra il polacco Marciniak), partita nella quale gli Azzurri, sconfitti per 2-1 dai tedeschi a Milano all'andata, si giocheranno il pass per le Finals di Nations League."Abbiamo vivo quello che è il ricordo delle grandi imprese dei nostri ‘compagni di squadra’ – le parole di Luciano Spalletti a Vivo Azzurro TV, ripensando i grandi successi ottenuti nella storia dall'Italia sulla Germania – che rimangono compagni di squadra perché vogliamo portarli dietro di noi dentro le partite che giochiamo. La vita senza memoria non sarebbe niente".

A Milano la Nazionale ha disputato una buona gara, dimostrando di poter far male alla Germania e di avere i mezzi per contrastare il palleggio dei tedeschi:– sottolinea il Ct -, lo abbiamo fatto bene giocando dal basso e creando situazioni per fare gol. In alcuni momenti abbiamo sofferto, però non abbiamo concesso quasi niente eccetto un paio di disattenzioni. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare e abbiamo avuto le situazioni per vincere la partita".

Settantadue ore dopo il match di San Siro, a Dortmund il Ct dovrà necessariamente sostituire alcuni degli attori ("più o meno quattro cambi"), ma preannuncia che il copione da recitare sarà lo stesso del film visto al ‘Meazza’: "Di partenza si va a tentare di riproporre le stesse cose,. Poi abbiamo la possibilità di avere un po' di fantasia in diversi calciatori, che ci possono dare una mano nelle cose individuali".

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Gatti (Juventus), Matteo Ruggeri (Atalanta), Destiny Udogie (Tottenham);Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Cesare Casadei (Torino), Davide Frattesi (Inter), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle);Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Lorenzo Lucca (Udinese), Daniel Maldini (Atalanta), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Mattia Zaccagni (Lazio).