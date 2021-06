Che potrà arrivare in termini utili per dare continuità, come attendere qualche giorno per non distrarre Chiellini da quella che è la missione unica di questo periodo: la Nazionale. In questo momento infatti il capitano azzurro insegue il recupero per poter guidare la difesa dell'Italia contro il Belgio di Romelu Lukaku, questo può essere con ogni probabilità l'ultimo assalto a una grande competizione internazionale e Chiellini sta facendo di tutto per essere al meglio in questa gara che sa tanto di finale anticipata. Qualcosa da dirsi anche di persona c'è, ci sarà. Ma– Per mesi si è discusso del suo futuro. Lui ha sempre detto che non sarebbe mai stato un problema per la Juve. È vero, semmai. Rispetto a Buffon, però, l'idea è rimasta quella di continuare in bianconero. Anche la decisione di lasciare al portiere il momento per sollevare la Coppa Italia è stato vissuto come un atto di consapevolezza del fatto che non si trattava dell'ultima occasione per Chiellini. La nomina di Allegri ha poi spazzato via anche gli ultimi dubbi: l'alternativa era un'esperienza in un altro calcio, che comunque non ha scaldato il cuore del difensore.di fare il capitano non giocatore Chiellini non ha alcuna intenzione. Nè se lo immagina così Allegri. Quindi avanti insieme, almeno un'altra stagione. Anche se tecnicamente il contratto scadrà domani: questo non sembra essere un problema per nessuno.