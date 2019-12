Pokerissimo di Paris a Bormio!

per la quinta volta in carriera e vola al primo posto nella classifica generale di Coppa del Mondo con 449 punti, a +55 dal norvegese Kilde., arrivati sul podio rispettivamente a 8 e 26 centesimi di distanza.Si tratta della sua 14esima vittoria in discesa, il velocista in attività con più successi nella specialità e il sesto di sempre.