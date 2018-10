Marco Donadel, dopo l'esperienza dal 2005 al 2011 in maglia viola, torna alla Fiorentina. Stavolta da collaboratore: già da qualche partita al 'Bozzi' per vedere la Primavera gigliata, adesso è ufficiale. L'ex centrocampista seguirà le giovanili, eccezion fatta proprio della Primavera. Dopo Comotto, è il secondo calciatore dell'epoca Prandelli a entrare in società.