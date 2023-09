L’ex ct azzurro Roberto Donadoni parla così in una intervista a Sportweek: Spalletti è l'uomo giusto per guidare la Nazionale. Ha maturato l'esperienza necessaria ad assolvere nel modo migliore l'incarico. Con le sue squadre ha partecipato varie volte alle coppe europee e ha allenato all'estero, quindi conosce il calcio internazionale e le scuole di pensiero dei Paesi che di volta in volta andremo ad affrontare. E anche perché ha vinto l'ultimo scudetto dando col Napoli una impressionnante prova di forza".