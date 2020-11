Roberto Donadoni, ex giocatore del Milan, ha parlato a Sky Sport del lavoro di Pioli e dell'importanza di Zlatan Ibrahimovic: "Per me diventa facile spendere parole positive per Pioli, al di là del fatto che lo conosca abbastanza. Mi sembra che sia limpido e cristallino quello che lui trasmette e quello che lui è. Parlando di Ibrahimovic, poi, sicuramente lo svedese ha raggiunto una maturità diversa e mi sembra che sia diventato bravissimo in questo. Quello che il Milan sta facendo e ottenendo ora credo che sia molto dovuto a come Ibra è ora, al di là delle sue qualità tecniche, che sono straordinarie. Quando tu sei così, anche se magari fai una o due corse in meno, i compagni sono disposti a darti qualcosa in più. Questa è una cosa veramente bella e mi auguro che duri il più possibile"