Roberto Donadoni, allenatore dello Shenzhen, ha parlato al Corriere della Sera: "In Cina ho visto che la situazione è tornata alla normalità quando siamo rientrati dal ritiro europeo. Ad aprile dovrebbe riprendere il campionato. Portano la mascherina ma è così sempre, fa parte della loro cultura. Copiare la Cina? Mi viene da sorridere: la cosa importante è limitarsi ad avere buon senso. Sono preoccupato per i miei familiari in Lombardia ma bisogna fare ciò che ci consigliano".