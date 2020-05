Roberto Donadoni, tecnico dello Shenzhen, ha parlato sulle colonne de La Repubblica: "La Cina ci insegna come venire fuori dal virus. Stiamo tornando alla vita normale. Sabato abbiamo pareggiato contro il Guangzhou di Cannavaro e siamo pronti per il campionato. La priorità è la salute, giocare è un piacere e sarà importante per tutti. Non sappiamo ancora la data esatta in cui ripartirà la Super League ma speriamo a giugno"