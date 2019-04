Il suo nome è stato accostato ripetute volte alla panchina del Milan, anche nel corso di questa tribolata stagione in cui la panchina di Gennaro Gattuso ha ripetutamente traballato. Intervistato da MC Sport, l'ex tecnico di Parma e Bologna Roberto Donadoni ha parlato dell'attuale momento dei rossoneri: "Io al Milan? Non ci sono mai stati contatti o approcci da parte di nessuno. Ora è giusto che Gattuso avanti fino in fondo questa stagione".



Per la stagione che verrà, il destino del tecnico calabrese è segnato, a prescindere dal raggiungimento o meno del quarto posto in campionato che varrebbe l'accesso alla Champions League. Allo stato attuale delle cose, i nomi da prendere in considerazione rimangono quelli di Conte, Sarri, Pochettino e Wenger in caso di ritorno nell'Europa che conta, a cui si aggiungono quelli di Di Francesco, Gasperini e Giampaolo in caso contrario.