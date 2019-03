Roberto Donadoni smentisce ancora una volta di essere stato contattato dalla Roma per il dopo Di Francesco: "No, non è vero. Spesso sono i giochi giornalistici. Ho ricevuto telefonate, ma da vostri colleghi. La Roma è una grandissima società, ha un grande potenziale e una grande storia ma le mie considerazioni si fermano lì, non c'è stato altro", ha spiegato a Radio Anch'io Sport.