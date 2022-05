A margine della premiazione come miglior portiere della Ligue 1, Gigio Donnarumma ha risposto a chi è rimasto sorpreso per il fatto che l'ex portiere del Milan ha giocato solo la metà delle partite: "Vuol dire che ho lavorato bene. Ringrazio i colleghi che mi hanno votato, sono contento di ricevere questo premio alla prima stagione al Psg. Non so se sarò il titolare, ma sono contento di giocare in questa squadra anche se siamo usciti dalla Champions dopo aver perso una partita dominata. Abbiamo staccato la spina e sbagliato un'azione. Non cerco alibi, però, vogliamo fare meglio e vincere tanti trofei".