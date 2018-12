Possibile ritorno in patria per Giulio Donati. Il terzino italiano, classe 1990 scuola Inter, è in scadenza di contratto a giugno col Mainz. Il club tedesco non ha intenzione di offrirgli un nuovo accordo, anzi vorrebbe cederlo già a gennaio per non perderlo a parametro zero secondo Kicker. Sulle sue tracce ci sono Fiorentina, Lazio e Parma.