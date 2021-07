Il Milan è il passato, da oggi. Ufficiosamente, in realtà, da un po’ di tempo; ma ufficialmente, contratti alla mano, dal primo luglio Gianluigi Donnarumma non è più il portiere del club rossonero. E ci ha tenuto a farlo sapere anche via social, a suo modo: via la foto con la maglia del Milan in quella del profilo, dentro quella con la divisa dell’Italia, con la quale sta preparando i quarti di finale di Euro2020.



Anche nella descrizione, non c’è più, ovviamente, la parola Milan, ma solamente “Portiere: Azzurri”. In attesa dell’ufficialità del passaggio al Paris Saint-Germain, il classe ’99 resta concentrato sull’Italia e su Euro2020. E saluta, a suo modo, il passato rossonero.