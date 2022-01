Parole che fanno discutere. Quelle pronunciate da Gianluigi Donnarumma, numero uno del Paris Saint-Gerrmain, ​vincitore lo scorso novembre del premio come miglior portiere dell’anno 2021. Prima della partita di Coppa di Francia contro il Vannes (N2), è stato intervistato da Fabien Lévêque per Tout le sport su France TV: "​Rispetto al Milan, qui al Paris Saint-Germain c'è più pressione. Ora sono in un club che vuole vincere tutto. Navas è un amico, la concorrenza è normale. Il premio di miglior portiere deve essere solo l'inizio, le mie ambizioni sono sempre le stesse: vincere, vincere, vincere".