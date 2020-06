Una vittoria convincente sotto tutti i punti di vista. Il Milan ringrazia ancora la premiata ditta Rebic-Calhanoglu, supera la Roma e blinda il settimo posto che vorrebbe dire Europa League. E fa passare un pomeriggio da spettatore non pagante anche al suo portiere Gianluigi Donnarumma, chiamato in causa solo sulle uscite alte.



RE DEI CLEAN SHEET - Con il 2-0 sulla Roma salgono a 11 le partite nelle quali Donnarumma ha mantenuto la porta inviolata su 26 presenze in A. Una in più di Szczęsny, estremo difensore della Juventus capolista. Numeri che confermano la bontà delle dichiarazioni di Maldini a Dazn nel pre-partita contro la formazione giallorossa: "È il portiere migliore al mondo, il Milan ha il dovere di provare a tenerlo".



ORA IL RINNOVO - Saranno tre giorni importanti per il futuro di Donnarumma. Che ha dato ampia disponibilità al Milan sul discorso relativo al rinnovo del contratto in scadenza nel 2021. Maldini e Gazidis hanno in programma di confrontarsi con Raiola già nelle prossime 48 ore, l'obiettivo è blindare Gigio il prima possibile. Perchè il Diavolo non può privarsi del suo top player.