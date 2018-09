Gigio Donnarumma si è ripreso il Milan. A testa alta, da titolare, senza ombre dopo un'estate di voci mai diventate realtà. Perché il portiere del presente e del futuro torna a convincere tutti, il cambio di società è un segnale certamente gradito anche a Mino Raiola dopo le polemiche di fuoco con la precedente gestione e dirigenza. Eppure, nell'estate di Mino c'è stato anche un tentativo che porta a un'idea ancora viva nella testa dell'agente per Donnarumma.



L'IDEA DI RAIOLA - La manovra era chiara e riguardava tutti assistiti dello stesso procuratore: Areola come dopo-Alisson alla Roma, Donnarumma alle spalle di Buffon al PSG. Che è stata la squadra più vicina a Gigio tra le tante opportunità che non si sono concretizzate e probabilmente lo rimarrà anche per il futuro, questa la sensazione di Raiola. Non se ne è fatto nulla, la Roma ha preferito spendere molto meno prendendo Olsen e il PSG si è tenuto Areola; ma l'agente di Donnarumma si mantiene in contatto con il Paris, sa bene che i francesi sono la squadra più interessata a Gigio da tempo, ecco perché oggi c'è il Milan nella testa di Donnarumma ma il PSG resta attento a qualsiasi sviluppo sullo sfondo. Il presente è Buffon, da quelle parti però c'è voglia di investire su un portiere giovane e l'idea di Raiola porta sempre a Donnarumma. Attenzione: Milan permettendo, per il prezzo (si partiva da 65/70 milioni nelle idee del club rossonero, altro che sconti) e per la volontà di Gigio. Che ora si gode il suo rilancio con il Diavolo...