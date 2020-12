"Non voglio che sia un rinnovo mediatico". Calma e prudenza, anche rispetto.e una vicenda che inizia a diventare delicata, considerando che formalmente dal primo gennaio uno dei migliori portieri al mondo potrebbe firmare con chiunque. Eppure,sempre trapelata dal club come nelle esternazioni pubbliche dei dirigenti. Non ci si sposta da un centimetro,. "Al momento è del Milan, poi si vedrà. Di sicuro c'è solo che Gigio non è più quello di quattro anni fa e", ha aggiunto il suo agente Raiola. Sì, perché il talento ha lasciato spazio definitivamente al fuoriclasse.- ​Se gli uomini delhanno sempre studiato Gigio da vicino prima di prendere Courtois, tra le prime file da anni c'è il: nel 2017 lo sceicco Al Khelaifi ha dato il via libera a proporre al portiere della Nazionale un contratto ricchissimo, cui aggiungere limousine per gli spostamenti a Parigi. Niente da fare, in quel caso Donnarumma ha scelto di rinnovare l'accordo. Un anno fa invece lo stesso PSG propose uno. Sono questi i club che si informano, cui aggiungere ilma ha cambiato le carte in tavola prendendo Edouard Mendy dal Rennes che sta facendo benissimo. E il Milan spera in un nuovo lieto fine, qualcosa in più di una semplice speranza in realtà; perché la dirigenza rossonera vuole avvicinarsi al traguardo sul tema rinnovo e deve trovare un'intesa con Donnarumma e Raiola in tempi brevi.