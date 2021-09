. E' la seconda consecutiva, la quarta in 6 partite di Ligue 1 in cui è stato disponibile, la quinta se si considera anche la. Il miglior giocatore dell'ultimo Europeo, Gianluigi, è, al momento, il secondo portiere del. Non lo diciamo noi, non lo dice, non lo diceLa bilancia pende decisamente dalla parte di, titolare questa sera contro il Montpellier, che ha rinnovato il contratto nella passata stagione, prima dell'annuncio dell'ex Milan, e che ha dalla sua l'anima sudamericana dello spogliatoio.La scelta di lasciare ila zero, per il momento, non paga: non si ricordano parate stratosferiche, come ino come in, ma solamente le panchine, lo sguardo triste verso il campo, le gambe incrociate come nelle. Si è sfogato nelle scorse settimane, Gigio, che vuole il posto da titolare; si è sfogato anche Raiola, il suo agente, dichiarando che "tra Gigio e Navas al PSG non c’è lotta, giocherà Gigio". Per il momento non va così.Contratto sino alper il classe '99, che percepisce poco più di 12 milioni di euro: 12.168.000 euro per l'esattezza, tanto quanto Sergio Ramos. Ma meno di Keylor Navas. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, l'estremo difensore del Costarica, che ha in bachecacol, percepisce. L'ingaggio, quindi, accompagna quando ci sta dicendo il campo: il titolare, ora, è il 34enne nato a San Isidro de el General. A Donnarumma tocca aspettare. Magari contro ilsarà il suo turno...