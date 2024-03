Donnarumma e l'abbraccio con Maldini: 'Ci sentiamo spesso, abbiamo un rapporto straordinario'

Un curioso siparietto è andato in scena nella serata di ieri negli Stati Uniti a margine dell'amichevole disputata dall'Italia contro il Venezuela e vinta per 2-1 dagli Azzurri di Luciano Spalletti grazie alla doppietta di Retegui. Protagonista della gara è stato anche Gianluigi Donnarumma che ha neutralizzato un rigore a pochi minuti dal fischio d'inizio. Proprio il portiere del PSG si è ritrovato a bordo campo con una vecchia conoscenza nonché bandiera sia del Milan che della Nazionale, l'ex direttore tecnico rossonero Paolo Maldini.



I due si sono abbracciati e hanno a lungo colloquiato, con Donnarumma che poi, nel corso dell'intervista concessa a Sky Sport, ha confermato che il rapporto non si è interrotto dopo l'addio al Milan a parametro zero: "Sì, abbiamo un rapporto straordinario, ci sentiamo sempre e mi ha fatto davvero piacere vederlo, non sapevo fosse qui".