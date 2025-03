Donnarumma e non solo: i giocatori in scadenza nel 2026 che fanno gola alla Serie A

Christian Ordonez - Velez Sarsfield

Sempre al Velez c'è un altro gioiello, ma a centrocampo. L'argentino classe 2004 fa gola a diversi club in Europa e due società di Serie A hanno accarezzato l'idea di portarlo in Italia lo scorso gennaio: il Parma lo aveva valutato con l'eventuale uscita di Estevez e la pista non è tramontata, Ordonez può arrivare in estate in caso di salvezza dei ducali; c'è anche il Bologna che ha buoni ricordi con il Velez, si veda l'acquisto di Santiago Castro.