. Anche Gigio esce sconfitto, a livello di immagine soprattutto dopo avere baciato la maglia rossonera e avere espresso il suo desiderio di rimanere, con quelle lacrime dopo il confronto con gli ultras, fuori dai cancelli di Milanello poche ore prima della partita contro il Benevento.. Pensate, infatti, quanto ci avrebbe guadagnato il portierone nella considerazione dei tifosi e della gente comune se fosse riuscito a frenare le pretese di Raiola. E pensate anche quanto ci avrebbe guadagnato lo stesso Raiola, se non avesse tirato la fatidica corda. Invece nessuno dei due ha fatto un passo indietro, o avanti secondo i punti di vista, e quindi il Milan si è opportunamente cautelato cercando un’alternativa.che con Maldini in campo sapeva mettere in fuorigioco gli avversari più pericolosi, con un semplice scatto in avanti. Come erano perfettamente allineati Tassotti, Baresi, Costacurta e lo stesso Maldini,, in generale perché i ricatti non piacciono a nessuno, in particolare perché in questa epoca di grave crisi, rompere una trattativa perché si chiedono commissioni milionarie sembra una autentica provocazione.Al di là di tutti i discorsi sui soldi, non si può negare, infatti, che Donnarumma a livello tecnico sia un campione, in grado di fare la differenza come un grande attaccante e il Milan lo sa bene perché anche quest’anno è stato spesso salvato dai suoi interventi. Con i suoi 22 anni, tra l’altro quattro meno del suo sostituto francese, Donnarumma è, anzi era, una garanzia per il presente e per il futuro rossonero, mentre Maignan è ancora tutto da scoprire. E’ chiaro che ormai non c’erano più margini per trattare, visto che le due parti si erano irrigidite nelle rispettive posizioni.. Ma soprattutto la stagione scorsa, o al più tardi in questa, magari sfruttando le soste del campionato, si poteva e si doveva cercare di intavolare una trattativa. Lasciar passare il tempo si è rivelata una strategia come minimo rischiosa.