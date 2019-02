Fare la differenza non buttando il pallone in rete, ma evitando in tutti i modi che questo lo faccia: è la missione del portiere, è la strada che Gianluigi Donnarumma ha deciso di intraprendere anni fa. E ora il ragazzone di Castellamare di Stabia è tornato a fare quello lo aveva incoronato come uno dei giovani più interessanti a livello globale: lo straordinario. Dopo un'annata vissuta tra alti e bassi, con il peso di quel rinnovo milionario arrivato dopo un estenuante braccio di ferro tra il suo procuratore e il duo Fassone-Mirabelli, Gigio si è ritrovato nella prima parte di questa stagione, per superarsi con l'inizio del 2019: Napoli e Roma i capolavori, i due punti portati a casa dal Milan sono firmati in bello stile dai suoi guantoni, che hanno spento in gola l'urlo 'gol' a Milik prima e a Dzeko e compagni poi. Prove da numero uno, prove che vanno al di là del normale lavoro di un portiere normale: Donnarumma torna a parare da campione e, inevitabilmente, il mercato si riaccende.



RAIOLA SI MUOVE, IL MILAN HA DECISO - Sfruttando l'onda lunga di una stagione, fin qui, ad altissimi livelli, a fine campionato Mino Raiola avrà nuovi contatti con diversi top club europei che la scorsa estate avevano bussato alla sua porta, a condizioni economiche ovviamente diverse: dimenticati i 30-40 milioni di euro ipotizzati la scorsa estate dopo il crollo del suo valore, il prezzo del cartellino tra prestazioni e valutazione di pari ruolo (ad esempio, Audero 20 milioni) torna a gravitare intorno ai 70-80 milioni euro. Il costo dell'operazione però non è l'unica cosa ad essere cambiata, anche il Milan infatti ha nuovi piani per Gigio: la prospettiva di dover realizzare plusvalenze per i discorsi con l'Uefa non preoccupa i rossoneri, il classe '99 ora è incedibile per Gattuso, dirigenza e proprietà, lo ha confermato anche il presidente Scaroni. Perché Elliott vuole mani sicure e giovani per ricostruire il Milan: quelle di Gianluigi Donnarumma. @Albri_Fede90