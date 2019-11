Gigio Donnarumma, portiere dell'Italia, è a Venezia, in piazza San Marco, con la delegazione azzurra per solidarietà dopo l'emergenza per l'acqua alta. Presenti anche il presidente Gravina e il capo delegazione azzurro Gianluca Vialli. Queste le parole del classe '99 riportate da Ansa.it: "A nome di tutta la squadra, siamo vicini alla città di Venezia e mandiamo un grande abbraccio a tutti". Anche Vialli ha preso parola: "​Venezia supererà anche questa. Come un atleta che subisce un grave infortunio e poi si rialza". L'Italia era di passaggio a Venezia dopo la vittoria in Bosnia di ieri sera, in attesa di partire per Palermo: si è deciso così di andare a visitare i luoghi simbolo della città colpita dall'acqua alta.