Una grande vittoria per continuare a inseguire il nostro obiettivo #ForzaMilan pic.twitter.com/bjqEXBuxjN — Gianluigi Donnarumma (@gigiodonna1) May 9, 2021

Il Milan vince 3-0 contro la Juventus e a celebrare il successo contro i bianconeri arriva anche il tanto chiacchierato Gianluigi Donnarumma che ha affidato al proprio canale twitter la sua felicità per il risultato."Una grande vittoria per continuare a inseguire il nostro obiettivo. #ForzaMilan" corredato dai colori rossoneri e da un foto che lo ritrae esultante a pugni chiusi in mezzo al campo da gara.