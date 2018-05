Donnaruma e una margherita ancora da sfogliare. Resta o non resta, lo stesso interrogativo che non va più via da almeno 12 mesi. Perchè il numero 99, al netto di una stagione costellata da molti errori, resta l'asset più importante del Milan. In un momento di grande difficoltà economica come quello attuale, il club rossonero non può che mettere in preventivo qualche cessione dolorosa come quella del ragazzone di Castellammare di Stabia.



CONTATTO CON IL LIVERPOOL - Se da un lato il giocatore non ha mai preso una posizione precisa sul futuro, dall'altro Mino Raiola ha sempre avuto le idee piuttosto chiare. La fiducia nei confronti di Yonghong Li è sempre stata prossima allo zero, ecco perchè da mesi sta cercando di battere diverse strade che conducano Donnarumma lontano dal Milan. Il contatto con il Liverpool c'è stato, Mino si è seduto al tavolo con gli inglesi per parlare di alcuni suoi assistiti e non poteva mancare un aggiornamento su quello che è il pezzo forte della sua pregiata scuderia. I Reds, però, si sono mostrati piuttosto freddi su Gigio: il super agente ha incassato sì il gradimento tecnico, ma la richiesta del Milan da 50/60 milioni viene considerata assolutamente non interessante. Troppi per un progetto di campione, un'idea che lo stesso Raiola sta maturando e che farà presente all'amministratore delegato Marco Fassone. O verranno ridiscusse al ribasso gli ipotetici costi, o Klopp deciderà di puntare su altri profili.



PER COLPA DI BUFFON - Chi sta facendo saltare per aria il piano di Raiola è Gigi Buffon, sempre più vicino a diventare il nuovo portiere del PSG. Proprio la soluzione parigina era quella più concreta per via dei rapporti privilegiati con il presidente Nasser Al-Khelaïfi. Ma anche in questo caso il problema sarebbe stato lo stesso, ovvero l'alta valutazione che il Milan fa di Donnarumma. Il club transalpino sarebbe stato pronto a mettere sul piatto una cifra vicina ai 40 milioni ma la possibilità di andare a ingaggiare a zero un grandissimo portiere come Buffon ha cambiato la storia.