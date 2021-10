In casa azzurri tengono ancora banco i fischi dei tifosi milanisti a Gigio Donnarumma durante Italia-Spagna di martedì sera in Nations League a San Siro.



Alfonso, il padre del portiere italiano del Paris Saint-Germain, ha commentato a La Repubblica: "Sono cose che succedono, non c'è niente da dire. Speravo non accadesse, anche se un po' me l'aspettavo. I fischi fanno più male a noi come genitori che a lui".