La serata disastrosa nella finale di Coppa Italia ha raffreddato il sostegno dei tifosi e con gli obblighi del fair play finanziario che incombono sul Milan, Gigi Donnarumma è diventato uno dei nomi “sacrificabili” del prossimo mercato rossonero. Le indiscrezioni su un presunto scambio con Edinson Cavani hanno portato in primo piano il Psg, anche nelle quote dei bookmaker, che però al momento continuano a puntare sui rossoneri. La conferma di Donnarumma al Milan rimane l’opzione favorita sul tabellone Snai, a 1,65, mentre i francesi sono la seconda scelta a 3,00. In lista anche il Real Madrid, già la scorsa stagione in pressing sul portiere: adesso il sì ai Blancos pagherebbe 8,00, alla pari con la Juventus.