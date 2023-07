, nuovo allenatore della formazione parigina. Dall’annuncio di Milan Skriniar all’arrivo a parametro zero di Marco Asensio, sino agli acquisti di Lucas Hernandez e Kang-in Lee, il PSG ha subito messo in chiaro l’obiettivo della prossima stagione: la tanto ambita e bramata Champions League. Certo, questa rischia di essere l’estate dell’addio di Kylian Mbappè che ha già deciso di non rinnovare il proprio contratto in scadenza a giugno 2024 ma, sotto l’ombra della Tour Eiffel,– seppur smentite dall’agente Enzo Raiola a Sport Mediaset -, portiere dei Parisiens dal 2021, anno dell’addio a zero dal Milan.È noto lo stile di gioco adottato in carriera dall’allenatore iberico: veloce, dinamico, verticale e dettato al dominio del possesso palla e delle trame di gioco sul prato verde. Una filosofia che sicuramente vorrà far ereditare ai componenti della rosa parigina, estremo difensore compreso. Ma è altrettanto noto che il gioco coi piedi dell’ex Milan non sia eccellente o comunque non di così alto livello da soddisfare le richieste e le ambizioni di Luis Enrique.L’inserimento di una nuova figura nello staff dei preparatori degli estremi difensori – leggasi Borja Alvarez – porta la visione appena raccontata proprio in tale direzione: plasmare anche il gioco dei portieri secondo i canoni imposti, voluti e definiti dalle idee dell’ex CT della Spagna. Da questo quadro nasce l’ipotesi – ora non così remota – che il numero 99 possa decidere di trasferirsi. Servirà un’offerta di spessore, visto il lungo contratto sino al 2026 e uno stipendio pari a 7 milioni di euro annui, bonus esclusi.Secondo quanto riportato da RMC Sport, infatti,, estremo difensore marocchino in forza al Siviglia.– che hanno necessità di vendere qualche pezzo pregiato per risollevare l’infausta situazione economica nel quale versa –una cifra perfettamente in linea con le grandi risorse economiche del PSG e il valore del giocatore, grande protagonista della vittoria in Europa League degli spagnoli e dello storico 4° posto ottenuto in Qatar dal Marocco.Due rigori parati durante la lotteria – a Busquets e Soler – che hanno trascinato la compagine africana ai quarti di finale della manifestazione iridata.Anche dalla sofferenza scaturita da un’eliminazione mondiale può nascere un amore a prima vista. Quello sbocciato verso Bounou, richiesto dall’iberico, e ancora non nato verso Donnarumma.