Donnarumma: "Io sempre bersagliato ma ho le spalle larghe. Il consiglio a Camarda e chi vince lo Scudetto..."

Getty e Calciomercato.com

Gianluigiè ormai una colonna del. Il portiere exsi è raccontato in una lunga concessa a SportMediaset, queste le sue parole.“Sto molto bene. Mi sono ambientato bene qui a Parigi,È emozionante”.“Non è stato facilissimo. All'inizio c'era un po' di, però l'importante è rimanere sempre con i piedi per terra e non farsi prendere dalle euforie o dall’entusiasmo ma rimanere sempre equilibrati.perché non è facile essere sotto pressione tutti i giorni e avere grandi responsabilità".

“Il mio pensiero è che ho bisogno sempre diNon c'è una cosa specifica. Ogni allenamento mi pongo un obiettivo, decido su cosa concentrarmi in quella sessione e cerco di migliorare. Non ho un punto preciso dove migliorare, ma cerco sempre di guardare a 360°".“In questo momento sonoSono quasi tutti ragazzi molto giovani che sono appena arrivati. Quindi la responsabilità di dare qualcosa ai nuovi la sento. Poi fortunatamente abbiamo un capitano comeche è qui da tanti anni e che fa molto bene il capitano, ci tiene tutti in riga, fa crescere i nuovi giovani. Però un po' dila sento perché mi sento in dovere di dare qualcosa anche ai ragazzi nuovi".

“Sono moltosu me stesso. A fine partita cerco sempre di capire su cosa posso fare meglio, cosa si poteva fare di più, magari su un gol subito. Nell'ultimo periodo, da quando ho lasciato l'Italia, sono un po' troppo, questo un po' dà fastidio. Però ormaiè da tanti anni che gioco quindi so come funziona e so cosa devo fare per restare nella mia bolla"., riesce a fare esprimere ognuno di noi al meglio di sé, ci tiene tutti in allerta e non fa mai sentire nessuno come una seconda scelta. Quello è molto importante per il gruppo.Dobbiamo cercare di seguirlo il più possibile se vogliamo ottenere risultati veramente importanti".

“Ogni anno ci sono tante squadre organizzate e forti; quindi,perché è una competizione talmente bella con squadre forti che poi quando giochi una partita ai quarti o in semifinale c'è sempre il 50 e 50. É sempre tutto da vedere e da decidere. Noi siamo una squadra forte,oltre ai grandi campioni che sicuramente servono per vincere una competizione del genere. L'importante è creare il gruppo. Quest'anno lo siamo, siamo molto giovani, abbiamo bisogno di fare esperienza, alcuni l'hanno già, però penso che quest'anno possiamo dire la nostra anche se abbiamo un calendario non facile. É una competizione difficile ma dobbiamo pensare partita dopo partita.Bisogna affrontarla con serenità e pensare partita dopo partita, poi il campo dirà dove possiamo arrivare".

“Quest’anno sarà dura, conosco il misterAbbiamo fatto due chiacchiere dopo partita e ho grande rispetto per lui. Posso fargli solo gli auguri per il resto della stagione. Fortunatamente è andata bene per noi ma iil mister sa far giocare molto bene, è un tecnico preparato, quindi“Ho conosciutoquest’anno quando abbiamo giocato un’amichevole a Empoli, prima dell’Europeo. La prima impressione è che sia un ragazzo, come persona l'ho visto molto, è veramente un bravo ragazzo. Spero che possa fare davvero bene, soprattutto al Milan può dare tanto.ma per quello non c'è problema perché ho visto che è un ragazzo molto equilibrato.va lasciato tranquillo e sono sicuro che poi arriverà lontano”.

“Oltre ai trofei individuali, che per me sono una cosa secondaria e vengono dopo, per me è importante la squadra. Cerco di dare tutto per la squadra e voglio vincere il più possibile. Un giorno chissà, vincere la…e poi sarebbe bello per tutti gli italiani se vincessimo ancora qualcosa di importante con la”.“Guardo spesso le partite, quest'anno vedo un bel campionato., possa dar fastidio e senza coppe penso che abbia più possibilità di vincere lo scudetto. Però c'è il, c'è, c'è la, quindi è tutto da vedere. Sarà un bel campionato fino alla fine”.

“Penso che sia mancata quelladel gruppo che si era creato all'Europeo scorso, penso che sia mancato un po' quello. Dispiace perchéPurtroppo, non è andata bene, siamo usciti un po' male. L'importante è ripartire. Siamo ripartiti bene, ma il bello e il difficile è confermarsi; quindi, c'è da tenere la testa sulle spalle, lavorare e seguire il mister. Constiamo facendo un lavoro straordinario, quindi c'è da seguirlo e penso che nel prossimo periodo faremo molto bene”.

“Cosa mi ripete spesso?Il mister è molto bravo, riesce veramente a insegnare calcio, a preparare bene le partite e sono molto contento di lavorare con lui. Penso che sia un allenatore perfetto per la nostra nazionale, per la crescita dell’Italia. Siamo un gruppo molto giovane quindi abbiamo bisogno di crescere, di fare esperienze e penso che il mister sia l'allenatore e la persona migliore che possiamo avere in questo momento”.“Da un ragazzo che ha giocato San Siro, che è stata casa sua…penso che San Siro è San Siro. É normale che. Però non entro nelle questioni societarie o nelle questioni politiche. Il mio pensiero è quello lì, poi non so cosa si fa in futuro”.

“Sono molto emozionato, ho una splendida famiglia, sto creando una bellissima famiglia, ho la fortuna di avere dei genitori anche dietro che mi sono sempre vicini, una fidanzata che mi è sempre vicina. Ora c'è un bimbo, lo amo follemente e quindi sono molto contento di quello che sto creando e mi emoziona ogni giorno stare con loro, averli al mio fianco è un supporto incredibile”.“Sicuramente chi l'ha vinto l'ha meritato più di tutti, però io sono molto amico e fan di Kyliane spero che un giorno potrà raggiungere il Pallone d’Oro. Sta facendo la storia del calcio e continuerà a farla per tanti anni, quindi spero che arriverà anche questo”.